Attacco a Londra a colpi di forbici: ferite quattro persone, arrestata l'assalitrice

Quattro uomini sono stati accoltellati nella zona Covent Garden, nel cuore di Londra. Per l'aggressione è stata fermata una donna di 47 anni. I quattro uomini aggrediti, rispettivamente di 34, 39, 42 e 52 anni, sono stati feriti con un'arma da taglio, probabilmente un paio di forbici sequestrato dagli agenti di polizia sul luogo dell'attacco. La polizia britannica ipotizza un raptus legato a problemi di salute mentale della presunta assalitrice. I feriti sono stati portati intanto in ospedale mentre la strada teatro dell'attacco, Endell Street, resta cordonata. Al momento non viene evocata una possibile pista terroristica, ma nessuna matrice viene neppure esclusa.