La rappresaglia arriverà nel momento e nel luogo opportuni, con i mezzi appropriati. Così le forze armate della Libia orientale - quella Cirenaica guidata dal generale Haftar, alleato di Mosca e rivale del governo di Tripoli riconosciuto dalla comunità internazionale - hanno minacciato una risposta militare contro l'Ucraina. Colpevole di aver sferrato un attacco audace e senza precedenti al porto di Bengasi, sulle coste libiche, le cui conseguenze potrebbero destabilizzare il Mediterraneo. Un'operazione scattata all'alba di domenica: due navi russe - una corvetta lanciamissili e un mercantile - colpite con droni marini, centrata forse anche una terza imbarcazione iraniana. Certamente, hanno denunciato le autorità locali, nelle esplosioni sono rimasti uccisi due soldati libici. La vendetta arriverà, fa sapere il leader militare dell'est libico, forte dell'appoggio del Cremlino: "La libia ha diritto di rispondere all'aggressione", ha detto il portavoce di Putin.