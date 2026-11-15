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Attacchi russi su Zaporizhzhia: tra i sei feriti anche un bambino di due anni

Nella notte di sabato 14 novembre

15 Nov 2026 - 11:14
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Sabato (14 novembre) notte, a Zaporizhzhia, aerei russi hanno sferrato diversi attacchi utilizzando bombe aeree guidate, ferendo sei persone, tra cui un bambino di due anni. Un edificio adibito a dormitorio è stato danneggiato durante un attacco; la maggior parte dei suoi residenti sono sfollati interni che hanno abbandonato le proprie case a causa della guerra. Nelle ultime settimane Zaporizhzhia è stata oggetto di attacchi quasi quotidiani. Tra gli obiettivi principali figurano i ponti e la centrale idroelettrica del Dnipro. 

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