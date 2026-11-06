Attacchi hacker, Meloni: "Situazione deve preoccupare, prese di mira infrastrutture civili"

"I nuovi attacchi hacker che si stanno verificando in tutta Europa chiaramente devono preoccupare. Gli inquirenti stanno lavorando, non siamo in grado oggi di dire se l'attacco al plasma in Francia, i finti allarmi bomba sugli aerei o l'aggressione nei confronti dei beni alimentari siano tutti collegati, però ci dicono sicuramente tutti la stessa cosa: che oggi a essere sotto attacco sono le infrastrutture civili, i beni alimentari, gli ospedali, la sanità, i mezzi di trasporto". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa al suo arrivo presso Veronafiere, per una visita a Fieracavalli.