DA VERONA

Attacchi hacker, Meloni: "Situazione deve preoccupare, prese di mira infrastrutture civili"

La premier: "Le spese sulla sicurezza non sono solo per le armi"

06 Nov 2026 - 16:17
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"I nuovi attacchi hacker che si stanno verificando in tutta Europa chiaramente devono preoccupare. Gli inquirenti stanno lavorando, non siamo in grado oggi di dire se l'attacco al plasma in Francia, i finti allarmi bomba sugli aerei o l'aggressione nei confronti dei beni alimentari siano tutti collegati, però ci dicono sicuramente tutti la stessa cosa: che oggi a essere sotto attacco sono le infrastrutture civili, i beni alimentari, gli ospedali, la sanità, i mezzi di trasporto". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa al suo arrivo presso Veronafiere, per una visita a Fieracavalli.

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