Lo scambio simbolico della "chiave"

Il passaggio di consegne in orbita tra astronauti cinesi

L'equipaggio cinese dello Shenzhou-21 lasceranno il posto a quello dello Shenzhou-23"

28 Mag 2026 - 11:50
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