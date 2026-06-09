Assemblea Centromarca 2026, Mutti: "Tempi difficili, ma aziende di marca hanno grande capacità di innovare"

Poche regole, chiare, stabili e una visione industriale di lungo periodo per sostenere competitività e consumi, questa in sostanza la strategia per affrontare l'incerta situazione globale proposta dall'Assemblea Centromarca 2026, l'associazione italiana dell'industria di Marca, riunita a Milano a palazzo Moneta. Il presidente Mutti sottolinea: "Le aziende di marca sanno innovare e portare altissima qualità, cosa che è riconosciuta dai consumatori italiani e del mondo. Per questo la marca è uno dei pilastri dello sviluppo socioeconomico del Paese".