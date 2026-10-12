Assemblea Assolombarda, Meloni: "Industria che vuole crescere ha bisogno di volontà"

Da Milano, ospite all'assemblea generale di Assolombarda, Giorgia Meloni guarda alla prossima finanziaria. Il cantiere è aperto: crisi energetica e crescita al centro delle riflessioni della premier, che ritiene indispensabile il confronto con l'industria, motore della società. Gli industriali chiedono altri investimenti come l'iperammortamento, che ha funzionato; il nucleare e stimolare l'innovazione e Giorgia Meloni raccoglie.