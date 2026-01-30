Assalto agli sportelli bancomat, sgominata la "banda della marmotta"

Hanno tra i 20 e i 26 anni i cinque componenti della banda della marmotta, specializzata negli assalti esplosivi, arrestati dai carabinieri di Cerignola. Tra settembre e ottobre 2025 hanno messo a ferro e fuoco le province di Foggia, Taranto, Lecce, Benevento e Macerata eseguendo colpi ai bancomat. Sfruttano gli sportelli bancomat, inserendo una carta prepagata per aprire brevemente il distributore, per poi infilarci dentro una "marmotta", una piastra metallica artigianale dotata di esplosivi come bombolette di gas e detonatori.

