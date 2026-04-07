Artemis II, omaggio alla defunta moglie di un astronauta: l'equipaggio si commuove

È stato un momento emozionante quello vissuto dall'equipaggio di Artemis II. Gli astronauti hanno scelto di intitolare un cratere lunare a "Carroll", la defunta moglie di uno di loro. La decisione ha provocato grande emozione tra i membri che si sono stretti in un abbraccio. Ad annunciare la scelta del nome è stato il canadese Jeremy Hansen che ha detto: “Il nostro equipaggio vorrebbe proporre un paio di potenziali nomi per quegli oggetti o quelle aree. E stamattina abbiamo passato un po’ di tempo a guardare fuori dal finestrino e ora riusciamo a vederli, sia a occhio nudo che attraverso il teleobiettivo. E quindi, pensiamo che questo sia un buon momento per inviarli. E un ringraziamento speciale a Kelsey per averci aiutato in questo. Il primo che vorremmo suggerire è un cratere da chiamare in onore della nostra grande integrità della navicella spaziale. Quindi, se guardaste Orientale sul lato nascosto e poi tracciaste una linea diritta fino a Ohm sul lato nascosto, relativamente al centro, c'è un cratere senza nome e vorremmo suggerire che in futuro si chiami "Integrity". Il secondo, particolarmente significativo per questo equipaggio, è che diversi anni fa abbiamo iniziato questo viaggio e siamo una famiglia di astronauti molto unita, ma abbiamo perso una persona cara. E c'è, c'è una formazione e un posto davvero bello sulla Luna, e si trova sul lato vicino, sul lato lontano, un confine. Infatti, è proprio sul lato vicino di quel confine. E così, in certi momenti del transito della Luna intorno alla Terra, potrete, potremo vederlo dalla Terra. E così abbiamo perso una persona cara. Si chiamava Carroll, era la moglie di Reid, la madre di Katey e Allie. E se volete trovarlo, cercate Glushko: si trova proprio a nord-ovest, alla stessa latitudine di Ohm.È un punto luminoso sulla montagna. Vorremmo chiamarlo Carroll, scritto proprio così: Carroll.”