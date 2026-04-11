Artemis II, missione compiuta: gli astronauti sono tornati sulla Terra
Dopo 10 giorni in cui hanno sorvolato il lato nascosto della Lunadi Adele Costantini
Splashdown, missione compiuta. Sono da poco passate le due di notte e alla Nasa possono finalmente esultare. L’ammaraggio è avvenuto con successo: gli astronauti di Artemis II sono tornati a Terra dopo dieci giorni in cui hanno sorvolato il lato nascosto della Luna. Un’operazione delicatissima, cominciata con un ultimo sguardo dall’alto e le rassicurazioni del comandante Reid Wiseman.