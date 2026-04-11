L'AMMARAGGIO NEL PACIFICO

Artemis II, missione compiuta: gli astronauti sono tornati sulla Terra

Dopo 10 giorni in cui hanno sorvolato il lato nascosto della Luna

di Adele Costantini
11 Apr 2026 - 12:30
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Splashdown, missione compiuta. Sono da poco passate le due di notte e alla Nasa possono finalmente esultare. L’ammaraggio è avvenuto con successo: gli astronauti di Artemis II sono tornati a Terra dopo dieci giorni in cui hanno sorvolato il lato nascosto della Luna. Un’operazione delicatissima, cominciata con un ultimo sguardo dall’alto e le rassicurazioni del comandante Reid Wiseman.

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