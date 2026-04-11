Artemis II, missione compiuta: gli astronauti sono tornati sulla Terra

Splashdown, missione compiuta. Sono da poco passate le due di notte e alla Nasa possono finalmente esultare. L’ammaraggio è avvenuto con successo: gli astronauti di Artemis II sono tornati a Terra dopo dieci giorni in cui hanno sorvolato il lato nascosto della Luna. Un’operazione delicatissima, cominciata con un ultimo sguardo dall’alto e le rassicurazioni del comandante Reid Wiseman.