Artemis II, il giorno clou della missione: quello del giro attorno alla Luna

Sarà verso le 20 di lunedì 6 aprile, ora italiana, che gli astronauti si troveranno nel punto più lontano dalla Terra mai raggiunto da esseri umani. Prima di loro, il record di 400mila chilometri di distanza apparteneva all'equipaggio dell'Apollo 13, stabilito nel 1970. E' il giorno clou della missione Artemis 2, quello del fly by, il giro attorno alla Luna della navicella Orion. Alle 6 italiane del 6 aprile, ha affinato la manovra per puntare la rotta verso il satellite e già tra poche ore entrerà nella sua sfera gravitazionale.