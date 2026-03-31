Artemis 2, Sara Pastor (Esa) a Tgcom24: "L'emozione è grandissima, i team sono eccitati e nervosi"

"L'emozione è grandissima, i team sono eccitati e nervosi per questa missione, la prima volta che dopo l'Apollo gli astronauti saranno in grado di volare oltre l'orbita bassa terrestre", lo ha detto, intervenendo a Tgcom24, Sara Pastor, responsabile dei progetti lunari dell'Esa, l'Ente spaziale europeo. "Una serie di tecnologie sono state sviluppate e verranno testate per preparare all'allunaggio. La missione verrà lanciata da Cape Canaveral il primo aprile e la durata è di dieci giorni", ha aggiunto, precisando che: "Tutti i test finali sono stati fatti, tutto sembra pronto per andare e portare gli astronauti intorno alla Luna". Per quanto riguarda il contributo del nostro Paese, ha sottolineato che "l'Italia contribuisce con degli equipaggiamenti e dei sottosistemi fondamentali. Un grosso contributo, circa un quarto, del budget del service module è un ritorno alle industrie italiane".