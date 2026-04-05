Artemis 2, gli astronauti in rotta per la Luna e la "cucina spaziale"

"Nessuno di noi riesce a pranzare perché siamo incollati ai finestrini, stiamo scattando foto" dicevano un paio di giorni fa gli astronauti in rotta verso la Luna. Ma nelle ultime ore l'appetito è arrivato i membri dell'equipaggio di Artemis 2 hanno trovato non solo il tempo per pranzare ma anche quello per una breve spiegazione sulla "cucina spaziale". Dai maccheroni al formaggio al cocktail di gamberetti gli astronauti mostrano ciò che mangiano sulla navetta Orion e parlano di come gli alimenti vengono reidratati prima di essere consumati. Nel menù la scelta è varia e comprende 189 prodotti tra alimenti e bevande tutti selezionati tenendo conto della durata di conservazione, della sicurezza alimentare, del valore nutrizionale, delle preferenze dell'equipaggio e della compatibilità con la massa, il volume e i requisiti di energia della capsula Orion.