Gli astronauti versoi casa

Artemis 2 è sulla via del ritorno

La missione della Nasa rientra verso casa con un patrimonio straordinario di immagini e dati scientifici e con un primato assoluto...

di Viviana Guglielmi
07 Apr 2026 - 19:00
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Un segnale rompe il silenzio dello spazio profondo e riaccende il legame con la Terra: Artemis 2 è sulla via del ritorno. Dopo il sorvolo storico della Luna, la missione della Nasa rientra verso casa con un patrimonio straordinario di immagini e dati scientifici e con un primato assoluto: oltre 406mila chilometri dalla Terra, mai così lontano. 