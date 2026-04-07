Un segnale rompe il silenzio dello spazio profondo e riaccende il legame con la Terra: Artemis 2 è sulla via del ritorno. Dopo il sorvolo storico della Luna, la missione della Nasa rientra verso casa con un patrimonio straordinario di immagini e dati scientifici e con un primato assoluto: oltre 406mila chilometri dalla Terra, mai così lontano.