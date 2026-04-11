Arriva la Settimana verde 2026, oltre 130 appuntamenti per "sorridere al pianeta"
Il presidente Ami: "Una visione gioiosa nei confronti del pianeta e del nostro futuro, ma anche un richiamo alla responsabilità"di Marco Graziano
Dodici giorni e 130 appuntamenti in 15 regioni per raccontare e vivere insieme la bellezza dell'ambiente che ci circonda e tenerlo pulito. "Sorridi al pianeta, sorridi al futuro", è questo il claim della quarta edizione della Settimana Verde, indetta fino al 22 aprile da AMI - Ambiente Mare Italia: