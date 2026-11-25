Mai più soli di notte all'uscita dei locali, con i genitori a casa insonni e preoccupati: ora c'è un'app che si chiama SafeRoute. Funziona gratuitamente sul telefono e vi aiuterà a monitorare i vostri percorsi, a chiamare un guardiano in caso di aiuto o addirittura il 112. "È partito tutto da un messaggio che tutti riceviamo e tutti mandiamo che è: dimmi quando arrivi". Ci sono, spiega uno dei due giovani ideatori, "due tasti fondamentali: quello delle segnalazioni e quello dell'Sos". Affrontare l'ansia del ritorno a casa dopo una serata fuori: due studenti universitari, Tommaso e Guido, l'hanno fatto con un algoritmo, inventando un'applicazione che in poche settimane ha già 15mila utenti registrati. "A noi piace pensare che sia una mappa live della sicurezza".