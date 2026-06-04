Ma c'è già una polemica

Arriva in sala "Odissea" di Christopher Nolan con un cast stellare

Da Tom Holland, fino a Charlize Theron passando per"Robert Pattinson e Zendaya: Hollywood schiera l'olimpo delle sue star"

di Michelangelo Iuliano
04 Giu 2026 - 19:23
01:30 
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