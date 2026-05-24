Arriva il primo assaggio d'estate: un'ondata di calore investe l'Europa

L'Europa vive, questo fine settimana, la sua prima ondata di calore. Ovunque sole e temperature ben oltre le medie del mese di maggio: tutto il continente sperimenta questo assaggio d'estate. 32 gradi a Londra e Parigi, 31 a Praga. 30 gradi a Vienna, 28 a Bruxelles, 27 a Berlino.

Sembrano le spiagge del Mediterraneo, ma è Brighton, nel Regno Unito: il paese registra in questi giorni un clima tipicamente estivo, con caldo e afa che hanno creato difficoltà soprattutto a chi si trovava in viaggio verso il continente.

