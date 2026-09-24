Arrestato Riccardo Bossi, dovrà scontare cinque anni e nove mesi

Il primogenito di Umberto Bossi, Riccardo, è stato arrestato dai carabinieri e condotto in carcere a Busto Arsizio per un cumulo di pene per un totale di 5 anni e 9 mesi. Nato dal primo matrimonio del Senatur scomparso il 19 marzo scorso, il quarantasettenne ha accumulato diverse condanne per reati di appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza per fatti che vanno dal 2011 al 2020.