Arrestati a Miami i fratelli Andrew e Tristan Tate, influencer accusati di stupro e tratta sessuale

Sono finiti di nuovo in manette i fratelli Andrew e Tristan Tate, influencer misogini e vicini al movimento Maga di Donald Trump. A quattro anni dal loro arresto in Romania, i due sono stati presi in custodia dalle autorità federali a Miami a seguito di un mandato di cattura segreto e una richiesta di estradizione presentati dal Crown prosecution service britannico. I fratelli Tate sono accusati a vario titolo di 59 capi d'accusa, tra cui stupro e traffico sessuale di essere umani. L'indagine britannica è una fusione delle accuse già rese pubbliche nel 2025 e una serie di nuove ipotesi di reato. Inizialmente, infatti, gli inquirenti si erano basati sulle testimonianze di tre donne.