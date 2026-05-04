Armenia, Meloni al vertice"della Comunità Politica Europea
Al summit sono centrali i temi dell'energia, della sicurezza e della difesadi Francesca Pozzi
Dal vertice della Comunità Politica Europea in Armenia, Giorgia Meloni commenta le parole di Trump di voler ritirare i militari Usa dalle basi europee, Italia inclusa. La premier ne parlerà con il segretario di Stato americano Rubio in visita a Roma. Al summit sono centrali i temi dell'energia, della sicurezza e della difesa. La premier sferza l'Unione europea: le crisi vanno anticipate, non basta solo reagire. Bisogna puntare su una strategia di lungo periodo, afferma.