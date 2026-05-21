La statua di Gesù Cristo più alta del mondo si trova in Armenia

Una statua di Gesù Cristo alta 33 metri che insieme al piedistallo di 44 metri raggiungerà un’altezza complessiva di 77 metri. L'opera quasi conclusa sorgerà sul Monte Hatis, ma già da tempo imperversano le polemiche. La Chiesa Apostolica Armena ha sottolineato che la statua si discosta dalle tradizioni artistiche armene, storicamente fondate su miniature e anche l’Associazione delle Guide Armene ha manifestato perplessità, sottolineando come la cristianità armena non abbia una tradizione scultorea monumentale. Inoltre, l’opera inizialmente era progettata per erigersi sui resti di una fortezza del secondo millennio a.C.: solo in un secondo momento il piano originario è stato modificato, tutelando il sito archeologico che è stato scoperto nel 2019 da un team italo-armeno. Il progetto è stato sponsorizzato dal potentissimo imprenditore e oligarca Gagik Tsarukyan, da molti ritenuto legato alla mafia armena, accusa dalla quale è stato assolto nel marzo 2026.