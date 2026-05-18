A "Verissimo"

Arisa: "Se non sono fidanzata, non ho relazioni occasionali"

La cantautrice si racconta a "Verissimo" e parla della sua situazione sentimentale: "Non cerco, in questo momento sto molto bene"

18 Mag 2026 - 11:20
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La cantautrice Arisa si è raccontata a "Verissimo", aprendosi sulla sua situazione sentimentale ma anche sul rapporto con le critiche. "Non c'è un amore, del resto mi chiamo Rosalba, significa 'rosa bianca' - ha ironizzato Arisa durante la puntata del 16 maggio -. Mia madre mi ha fatto così". 
"Se non sono fidanzata, io non ho relazioni occasionali - ha proseguito la cantautrice - non mi vado a cercare la situazione, quanti anni mi restano?".
"Ho quarantatré anni, voi che siete un po' più grandi di me fino a quanti anni si può fare l'amore?", ha chiesto ironicamente al pubblico.