Arianna Fontana: "Ho passato anni difficili nel pattinaggio"

L'atleta Arianna Fontana è stata ospite nel salotto di "Verissimo" dove ha raccontato il difficile periodo di preparazione ai Giochi invernali di Pechino 2022 fino agli ultimi successi ottenuti nello short track a Milano Cortina 2026, che l'hanno resa l'atleta italiana più medagliata nella storia dei Giochi olimpici. "È stato un avvicinamento all'Olimpiade (Pechino 2022, ndr) complicato sotto tanti punti di vista - ha raccontato la campionessa -. Un po' i problemi che si erano creati con alcuni compagni di squadra, la Federazione, poi era anche il periodo del Covid, mi sono allenata all'estero lontana dalla famiglia e dagli affetti, quindi è stato un avvicinamento complicato".