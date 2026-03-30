Argentina, studente apre il fuoco in una scuola: morto un 13enne

Un 15enne ha aperto il fuoco all'interno di una scuola nella provincia di Santa Fe, in Argentina, uccidendo un compagno di 13 anni e ferendo almeno altri 8 alunni. L'attacco è avvenuto nell'istituto Mariano Moreno, poco dopo le 7 del mattino. Secondo quanto riferito dai media locali, gli studenti erano radunati all'ingresso in attesa dell'alzabandiera quando il ragazzo ha estratto l'arma dallo zaino - un fucile da caccia - e sparato circa cinque colpi nel cortile della scuola. Il 13enne, ferito gravemente al volto e al collo, è deceduto poco dopo in ospedale. L'aggressore, disarmato dall'intervento di un assistente scolastico, è stato fermato dalla polizia.