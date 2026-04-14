Argentina, Milei festeggia i risultati economici diventando calciatore in un cartone animato

Il presidente argentino Javier Milei ha deciso di auto-celebrarsi. Per festeggiare i propri risultati economici ha postato un video, in cui lui stesso, come l'eroe di un cartone animato, con la maglia della nazionale, segna diversi gol. Alla povertà, all'inflazione, al debito pubblico e alla riduzione delle tasse. Sulle tribune Trump, in versione ultras, inneggia al capo di Stato, amico, insieme a una scatenata tifoseria.