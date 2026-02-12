Argentina, manifestanti in strada contro la riforma sul lavoro
Parte della folla ha lanciato pietre, bengala e molotov. La polizia ha risposto con gas lacrimogeni e idranti
Mentre in Senato era in approvazione la riforma sul lavoro promossa dal governo Milei, davanti al Palacio del Congreso si registravano scontri tra manifestanti e polizia. Almeno 37 le persone arrestate. Il progetto di legge di “modernizzazione del lavoro", che secondo i sindacati alimenterà la precarietà, sarà ora esaminato dalla Camera dei deputati.