contesa sulla sovranità

Argentina-Inghilterra, non solo calcio: la storia delle Falklands

Grandi misure di sicurezza fuori dallo stadio: non è solo una partita di calcio, ma una rivalità storica, politica e culturale

di Federico Gatti
15 Lug 2026 - 13:32
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