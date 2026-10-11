Arabia Saudita: secondo attacco degli Houthi contro l'aeroporto di Riad, esplosione anche nel centro città

La coalizione militare guidata dall'Arabia Saudita a sostegno del governo yemenita riconosciuto a livello internazionale ha accusato i combattenti Houthi filo-iraniani dello Yemen di aver sferrato l'attacco contro l'aeroporto internazionale King Khalid di Riad, promettendo di rispondere "con fermezza". Un secondo attacco in giornata ha poi colpito un terminal dello scalo provocando un incendio al terminal. Un missile da crociera è stato intercettato mentre era diretto verso lo scalo. “State lontani dagli aeroporti sauditi”, minaccia Ansarullah, i partigiani di Dio, nome ufficiale del gruppo guidato dal clan Houthi. Intanto arriva la ferma condanna degli attacchi da parte di Stati Uniti e dall'Italia che invita a non recarsi in Arabia Saudita.