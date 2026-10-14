Arabia Saudita, impianti Aramco in fiamme sotto gli attacchi Houthi

Il movimento yemenita sciita Ansar Allah, meglio noto come Houthi, ha rivendicato l'attacco all'impianto energetico della compagnia saudita Saudi Aramco, a Dhahran, e all'aeroporto King Khalid di Riad. Lo ha reso noto il portavoce Houthi, Yahya Saree, avvertendo che le operazioni contro aeroporti e infrastrutture energetiche continueranno nei prossimi giorni. Gli attacchi, ha detto Saree, sono stati condotti in risposta alle offensive della coalizione saudita contro la città di Sanaa, capitale dello Yemen posta sotto il controllo degli Houthi.