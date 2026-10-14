Guerra in medio oriente

Arabia Saudita, impianti Aramco in fiamme sotto gli attacchi Houthi

I ribelli yemeniti continuano l'escalation contro Riad e gli alleati nel Golfo arabo

14 Ott 2026 - 13:14
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Il movimento yemenita sciita Ansar Allah, meglio noto come Houthi, ha rivendicato l'attacco all'impianto energetico della compagnia saudita Saudi Aramco, a Dhahran, e all'aeroporto King Khalid di Riad. Lo ha reso noto il portavoce Houthi, Yahya Saree, avvertendo che le operazioni contro aeroporti e infrastrutture energetiche continueranno nei prossimi giorni. Gli attacchi, ha detto Saree, sono stati condotti in risposta alle offensive della coalizione saudita contro la città di Sanaa, capitale dello Yemen posta sotto il controllo degli Houthi.