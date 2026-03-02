Arabia Saudita, dopo attacco con drone chiusa importante raffineria

La raffineria di petrolio di Ras Tanura, in Arabia Saudita, è stata attaccata da un drone. A dare la notizia è stato il ministero della Difesa del Paese. Le autorità hanno abbattuto il velivolo in avvicinamento e non sono stati segnalati feriti. L'annuncio segue un precedente rapporto di Bloomberg secondo cui la compagnia petrolifera statale saudita Aramco aveva sospeso le operazioni presso la raffineria di Ras Tanura dopo un attacco con un drone nella zona. Il complesso di Ras Tanura ospita una delle più grandi raffinerie del medio oriente, con una capacità di 550.000 barili al giorno.