"Non sarò libera finché ogni donna non sarà libera" - diceva la poetessa afroamericana Audre Lorde nel 1981. Sono passati 45 anni e in alcuni paesi del mondo - specialmente dove vige la legge della Sharia - i diritti delle donne regrediscono. A Riad, lo sviluppo urbanistico e tecnologico non ha cancellato le rigide regole della moralità islamica.

Qui, un tribunale saudita ha condannato Esther Wanja Muthoni, 40 anni, collaboratrice domestica keniota, a ricevere 100 frustrate per aver concepito suo figlio con un uomo egiziano senza essere sposata. La donna - scoperta da un impiegato dell'azienda per cui lavorava - era stata denunciata alla polizia. Inutile il tentativo di tornare in Kenya con il suo bambino. Ai figli delle madri nubili, in Arabia Saudita, non viene rilasciato il certificato di nascita perché secondo la legge della Sharia, la gravidanza di una donna non sposata è illegale.