Nel cuore del deserto saudita

Aprono le prenotazioni per il treno più lussuoso del mondo

Una coppia che intende viaggiare a bordo di una suite per tre giorni e due notti spenderà circa 20mila euro"

di Leonardo Mochi
07 Nov 2026 - 13:41
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