Antonio Tajani: "Taglia su di me degli hacker russi? Non mi farò intimidire, difenderò libertà dell'Ucraina"

"Non mi farò intimidire in nessun modo" scrive così sul proprio account X Antonio Tajani dopo che criminali informatici hanno diffuso dati personali del ministro degli Esteri e dei suoi famigliari sul dark web. Da almeno due settimane, gli hacker filorussi di "Noname057(16)" hanno pubblicato dati e richiesto notizie, a pagamento, sul ministro e anche sul Procuratore di Roma Francesco Lo Voi e sul capo della Polizia postale Ivano Gabrielli. Come riportato anche da Il Fatto Quotidiano, sul caso indaga la procura di Roma.