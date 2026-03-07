Iran, il ministro Tajani: "Solidarietà ai Paesi arabi, basta missili e droni"

"Non toccate l'Europa" ha espresso chiaramente Tajani. Il ministro ha infine evidenziato come l'attuale crisi stia avendo ripercussioni sui mercati energetici e sulle prospettive di stabilità regionale. "Le ripercussioni potrebbero esserci tra un mese, al momento ci sono solo speculazioni internazionali per far aumentare il prezzo del gas e del petrolio", ha commentato. "Il tema energetico è fondamentale. Bisogna lavorare perché la crisi energetica non ci sia, affinché Hormuz venga riaperto e i Paesi esportatori di petrolio possano continuare a farlo".