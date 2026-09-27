Antonio Tajani al villaggio della legalità: "Sicurezza? Serve più rigidità da parte della magistratura"

Antonio Tajani è in visita al villaggio della legalità allestito nel sesto municipio di Roma quando, dalla folla, una donna urla: "Qui nelle borgate abbiamo bisogno di sicurezza.

E la risposta del vicepresidente del consiglio non è affatto di maniera: "Serve molta più rigidità da parte della magistratura - sottolinea il ministro - perché non possiamo più avere forze dell'ordine che a mezzanotte arrestano qualcuno e magistrati che al mattino dopo lo rimettono in libertà".

Parole che scatenano la reazione indignata del sindacato delle toghe: "Noi - scrive l'Anm in una nota - dobbiamo semplicemente applicare la legge. La gestione della sicurezza non ci compete".

