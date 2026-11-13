la malattia

Antonella Elia, trovate altre tre formazioni: dovrà sottoporsi a un nuovo intervento

A un mese dalla prima operazione per un tumore al Policlinico Gemelli di Roma, la showgirl annuncia il secondo intervento

13 Nov 2026 - 12:43
03:48 
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