Ricoverata al Gemelli di Roma

Le prime parole di Antonella Elia dopo l'operazione: "Grazie del vostro affetto"

La showgirl: "Era un tumore borderline. Ho tolto tube, ovaie ma l'utero c'è ancora"

20 Ott 2026 - 10:48
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