Antitrust, il presidente Rustichelli: "Il 2025 è l'anno migliore in 35 anni di storia"

"Il 2025 è probabilmente l'anno migliore nella storia dell'Autorità, nei suoi 35 anni", afferma Roberto Rustichelli, presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm), alla presentazione annuale. Un miliardo e 400 milioni di sanzioni solo nel 2025, per garantire mercati aperti e aziende competitive in termini di equità, trasparenza e piena concorrenza. I dati sono stati presentati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella relazione annuale al Parlamento. In un periodo caratterizzato da eventi epocali che hanno cambiato in profondità l'economia mondiale - la pandemia, la guerra in Ucraina e nel golfo Persico, le barriere tariffarie - l'Antitrust ha saputo affrontare le nuove sfide e aumentare i suoi interventi: tra il 2019 e il 2025 sono state esaminate 172mila segnalazioni, il 150% in più rispetto agli anni precedenti.