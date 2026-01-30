Anno giudiziario, niente contestazioni all'apertura
Il ministro Nordio"ha difeso la riforma sottoposta a referendum il 22 e 23 marzodi Fabio Nuccio
L'impegno della magistratura a superare i tempi lunghi per la conclusione dei processi e ancora il lavoro portato a termine nell'ultimo anno dalla corte di cassazione, e ancora il principio imprescindibile della separazione dei poteri e la necessita' dell'indipendenza della magistratura: sono solo alcuni dei temi toccati all'inaugurazione dell'anno giudiziario