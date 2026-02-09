Anna Pettinelli molestata a inizio carriera: "Passati 50 anni, ma il senso di schifo mi è rimasto addosso"
L'insegnante di canto di "Amici" parla a "Verissimo" dell'episodio, avvenuto quand'era soltanto ventenne
Anna Pettinelli si racconta a "Verissimo", dove ripercorre la sua lunga carriera nel mondo della radio. Durante l'intervista con Silvia Toffanin, l'insegnante di canto di "Amici" apre anche una pagina molto dolorosa del suo passato, legata ai primi passi nel settore, quando era poco più che ventenne e si trovò a vivere un episodio che l'ha segnata profondamente.