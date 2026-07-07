Ankara, Trump su Meloni: "Mi piace, ma non c'è stata per noi"

Giorgia Meloni "mi piace, è una brava persona ma non c'è stata per noi" sull'Iran. È quanto affermato dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel corso del bilaterale con Erdogan. "Abbiamo avuto un brutto rapporti, ci siamo trovati male perché lei si è rifiutata di aiutarci. Io non le ho fatto troppa pressione, ma lei si è rifiutata di farsi coinvolgere per lo Stretto di Hormuz, o proprio con l'Iran in generale", ha detto il tycoon. "Questo ha incrinato un pochino il nostro rapporto, ma lei mi piace, è una brava persona... ma penso abbia commesso un errore", ha puntualizzato Trump.