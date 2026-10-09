Dall'orso di Revenant al pastore tedesco con Brad Pitt: quando gli animali segnano il cinema

L'orso che ha consegnato il primo Oscar della carriera a Leonardo Di Caprio, il cane di Will Smith in "Io Sono Leggenda" e ora anche il pastore tedesco con Brad Pitt. Gli animali che hanno lasciato il segno nel mondo del cinema, e di Hollywood, sono tantissimi. Spesso, addirittura, hanno decretato pellicole di enorme successo.