da Parigi a Orleans, da Nizza a Marsiglia

Ancora proteste in Francia: più di 700 cortei e 500mila manifestanti in piazza

Oltre 130 le"persone arrestate durante i controlli delle forze dell'ordine

di Francesca Canto
24 Ott 2026 - 19:13
01:31 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
francia
proteste europa