Speciale Guerra Ucraina
GUERRA SENZA FINE

Ancora missili russi su Kiev: almeno 17 morti

Ventiquattro i razzi che si sono schiantati sulla capitale ucraina

di Francesca Canto
05 Ago 2026 - 12:18
01:36 
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