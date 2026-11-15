Traffico aereo in crisi

Ancora disagi negli Stati Uniti dopo il blocco dei voli nazionali

Oggi almeno 760 voli cancellati. Sabato sono stati 6.467

di Isabella Josca
15 Nov 2026 - 12:33
01:18 
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