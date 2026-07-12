Ancora bombe su Kiev mentre gli Usa piangono il senatore pro Ucraina

Si è spento nella notte all'età di 71 anni il senatore repubblicano Lindsey Graham, stretto alleato del presidente Donald Trump. Convinto alfiere della linea dura contro i vecchi nemici degli Stati Uniti, dalla Russia alla Cina, è stato uno strenuo sostenitore della causa ucraina. Intanto si intensifica il conflitto alle porte dell'Europa: da Mosca le bombe su Sumy, Odessa e Kiev hanno provocato almeno una decina di morti e oltre 80 feriti. Dal canto suo, l'Ucraina ha risposto colpendo le navi russe nel Mar d'Azov e incassando il via libera degli Usa per la produzione dei missili Patriot.