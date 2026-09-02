Anche la figlia di Brigitte Macron sceglie un compagno più giovane

Amsterdam. Un weekend. Un video su instagram. E la Francia scopre che la storia si ripete. Tiphaine Auziere, 42 anni, terza figlia nata dal primo matrimonio di Brigitte Macron, ha un nuovo amore. Si chiama Antoine Lecomte e ha vent'anni in meno di lei. Il copione, i francesi lo conoscono a memoria. perché quella differenza d'età non è un dettaglio: è un deja' vu.