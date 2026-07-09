Nuova fiammata

Anche l'Europa fa i conti con la nuova ondata di calore

Fino a 43 gradi attesi in Portogallo e nel sud della Spagna. Nel Regno Unito le massime saliranno fino a 36 gradi

di Viviana Guglielmi
09 Lug 2026 - 13:04
01:31 
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