Esplosione ad Amsterdam: le immagini dei danni alla scuola

Nella notte, un ordigno ha danneggiato una scuola ebraica di Amsterdam, nel quartiere di Buitenveldert. La sindaca Femke Halsema ha definito l’accaduto un "atto di aggressione" deliberato contro la comunità ebraica. Il movimento islamico "Compagni della Destra" (IMCR) ha rivendicato l’azione con un video pubblicato sulla piattaforma X, confermando il legame con altri episodi simili avvenuti nella regione tra Olanda e Belgio.